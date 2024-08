Streitigkeiten endeten mit tödlichen Messerstichen

Am Freitagabend eskalierte die Situation dann völlig. Das Duo dürfte nach ersten Erkenntnissen kurz nach 19 Uhr vor einem Supermarkt in der Jahnstrasse wieder aufeinandergetroffen sein, wobei die Auseinandersetzung erneut aufflammte. Im Zuge des Streits verletzte der 31-Jährige den 25-jährigen Somalier mit einem Messer schwer. Eine zufällig vor Ort befindliche Polizeistreife schritt ein und nahm den Gambier vorläufig fest. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in eine Klinik. Dort erlag der Mann aber noch am Abend seinen Verletzungen.