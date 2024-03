Messerstecherei in Vorarlberger Flüchtlingsheim

Am Dienstagvormittag eskalierte ein Streit zwischen zwei syrischen 16-Jährigen im Zimmer einer Flüchtlingsunterkunft in Hohenems. Die zwei Burschen gerieten wegen eines Paars Turnschuhe in Streit. Die Auseinandersetzung wurde handgreiflich, einer der beiden schlug mit den Fäusten auf den anderen ein, der Streit verlagerte sich dabei vom Zimmer auf die Straße.