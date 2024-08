Mann mit Messern löste in Vorarlberg Großalarm aus

Am Dienstag, kurz vor Mittag wurde die Polizei darüber informiert, dass ein Mann auf einem Wanderweg in Kennelbach mit zwei Messern in den Händen verschiedene Stichübungen durchführen würde. Aufgrund der Meldung und den unklaren Sachverhalt wurden gleich mehrere Polizeistreifen zum angegeben Ort geschickt, wo der Mann mit den Messern schließlich auch angetroffen und angehalten werden konnte.