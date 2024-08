Wirbel um XXL-Transparente des Bürgermeisters

Riesen-Transparente sorgen derzeit in Gallspach für Gesprächsstoff. Sie wurden sowohl an der Ortseinfahrt als auch an der -ausfahrt aufgestellt – an sich nichts Unübliches. Die Gemüter erhitzt im Luftkurort aber, dass auf den Transparenten Bürgermeister Dieter Lang (FP) abgebildet ist. Er wünscht in großen Buchstaben „Herzlich willkommen“ sowie „Auf Wiedersehen“.