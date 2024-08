Ab 2026/27 könnte es sechs Regionalligen geben

So sollen die Ligen in Salzburg und Kärnten, Steiermark und Burgenland, Tirol und Vorarlberg eingeteilt werden. Niederösterreich, Oberösterreich und Wien bilden jeweils eine eigene Liga. „Das ergibt sich aus den jeweiligen Einwohnerzahlen. Je höher die ist, desto mehr Spieler und Zuschauer sind vorhanden. Sportlich und wirtschaftlich sind wir in Kärnten mit Salzburg auf einer Höhe“, so der Sportliche Leiter von Spittal Wolfgang Oswald, der in der Arbeitsgruppe sitzt. Dass sich Fahrtzeiten und -strecken für die Klubs erhöhen, glaubt Oswald nicht: „Dann spielen acht Kärntner und acht Salzburger Teams in einer Liga. Dadurch würde sich die Fahrtzeit sogar halbieren.“