Reform! So sieht der Kärntner Fußball ab 2025 aus

Wie „Krone“-Leser bereits wissen, steht im Kärntner Fußball-Unterhaus in der Saison 2025/26 eine große Reform an. Die Unterliga wird auf drei Ligen aufgestockt – neu eingeführt wird die Unterliga Mitte. Insgesamt werden 44 Teams in den Unterligen beheimatet sein. In der 1. Klasse wird es nur mehr drei Ligen mit ebenfalls 44 Teams geben. Unklar ist noch die Konstellation in der 2. Klasse – die hängt davon ab, wie viele 1b-Teams es in den kommenden Saisonen geben wird.