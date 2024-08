Ist Sparen heute überhaupt noch zeitgemäß?

Rückblickend aufs letzte Jahrzehnt könnte man bei dieser Frage durchaus ins Grübeln kommen – und das liegt nicht so sehr an den niedrigen Zinsen. Die Generation unserer Großeltern nach dem Zweiten Weltkrieg kam erst gar nicht in die Verlegenheit, sich diese Frage zu stellen, da es gar nichts anzusparen gab, sondern im Gegenteil Kredite zu ergattern, um sie anschließend dreißig Jahre lang abzuzahlen.