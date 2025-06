Grabher mit Liebesgeständnis vor Wimbledon-Trip

Sie haben im April 21 Matches in Serie und drei Turniere gewonnen, standen in Brescia und Wiesbaden im Finale. Wäre noch mehr gegangen?

Auf jeden Fall! Trotzdem kann und darf ich mich nicht beschweren. Die letzten zwei Monate waren sehr, sehr gut. Natürlich gab es auch Turniere, wo die Sachen nicht für mich gelaufen sind, so wie jetzt in Grado, wo ich sicher etwas liegen gelassen habe. Aber das gehört im Tennis einfach dazu.