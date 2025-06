Leogang-Überraschungsmann jagt ersten Podestplatz

Ein Kurs ganz nach Scherrers Geschmack

Bereits morgen bekommt der Semi-Profi die Chance, seine Leistungen von Leogang zu bestätigen. Denn da wartet in Val di Sole (It) die nächste Weltcupstation. Und die dortige Strecke ist – anders als Leogang – ganz nach Scherrers Geschmack: „Kurze Anstiege, viel Natur – der Kurs liegt mir richtig gut.“ Ist da etwa gar das erste Podest in Griffweite? „Mein Ziel ist es, dort anzuknüpfen, wo ich aufgehört habe, gut zu fahren und ohne Defekt durchzukommen. Dann sehen wir, was dabei herauskommt“, grinst Julius, der gestern ins Trentino anreiste.