Renger optimistisch in Sachen Teamwertung

Und da kommt die Équipe von Manager Tom Kofler, die sich seit einigen Tagen in Osttirol im Höhentrainingsalger befindet, mit breiter Brust nach Tirol. Einerseits, weil man in der Teamwertung die Führung innehat, andererseits weil man mit Alex Konychev (It) auch den Leader in der Einzelwertung in den eigenen Reihen hat. „Was die Mannschaftswertung angeht, bin ich sehr optimistisch, dass wir die Führung verteidigen können“, so Renger. „Alex muss so schnell fahren, wie es nur geht, um möglichst wenig Punkte zu verlieren. Aber zum Glück gibt es ja noch das Streichresultat.“