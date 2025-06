Sehnen Sie sich auch nach dem Tankwart zurück?

In Italien und Frankreich gibt es sie mitunter noch, bei uns sind sie bis auf ganz wenige ländliche Gebiete ausgestorben: Die jüngeren oder auch älteren (zumeist) Herren, die einen früher an ihrer Tankstelle erwarteten, gekleidet in einem blaugrauen Overall und an der Tanksäule lehnend, um jeden Neuankömmling nach Stillstand seines Wagens sogleich durch die heruntergekurbelte Seitenscheibe zu fragen: „Was darf’s denn sein? Und wieviel?“ Gefüllt wurde sodann nicht der Magen des Automobilsten wie heute im Drive-in bei McDonald’s, sondern vielmehr die Innereien von dessen fahrbarem Untersatz.