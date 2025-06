Sieben auf einen Streich bei Austria Lustenau

Haris Ismailcebioglu (21): Der Nachname ist fast unaussprechlich, dafür erinnert der Vorname an einen ganz Großen in Lustenau. Anders als Tabakovic ist der von Horn geholte Ismailcebioglu aber kein klassischer Neuner, sondern eher der Typ Spielgestalter. Was er sich in Lustenau erwartet? „Das neue Stadion und die Fans sind ganz etwas anderes. Unser Ziel ist es, oben mitzuspielen und da will ich mit meiner Spielweise und Scorerpunkten mithelfen, das zu erreichen.“