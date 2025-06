Zwischen Himmel, Felsen und buntem Blütenmeer

Das Langsporn-Veilchen ist eine auffällige, aber zarte Pflanze, die in den höheren Lagen beheimatet ist. Die Pflanze wächst bevorzugt auf alpinen Matten, Weiden und felsigen Hängen zwischen etwa 1300 und 2800 Metern Höhe – oft in Regionen, die von späten Schneeschmelzen geprägt sind. Charakteristisch für das Langsporn-Veilchen ist neben seiner kräftigen violetten Blütenfarbe vor allem der ungewöhnlich lange Sporn (ein mit Nektar gefüllter Fortsatz an der Blüte), der der Pflanze ihren Namen gibt. Dieser sowie der enge Blüteneingang kommen vor allem Faltern entgegen, während Veilchen in tieferen Lagen meist von Bienen angeflogen werden. Ein gutes Beispiel für die enge Anpassung zwischen Pflanze und Bestäuber. Die Blütezeit dieser Veilchen-Art reicht von Mai bis Juli, je nach Höhenlage. Besonders eindrucksvoll zeigt sich das Langsporn-Veilchen in Alpenwiesen, wo es gemeinsam mit Enzian, Alpen-Soldanelle oder Trollblume farbenfrohe Mosaike bildet.