Ehepaar schleuste Millionen am Fiskus vorbei

Laut Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft galt der 49-jährige Österreicher mit türkischen Wurzeln als die Nummer eins in der illegalen Glücksspielszene in Vorarlberg. Allein zwischen 2016 und 2018 hatte der Vorbestrafte als faktischer Geschäftsführer und mutmaßlicher Anführer einer Bande 4,3 Millionen Euro an Umsatzsteuer und Glücksspielabgaben hinterzogen. Gemäß der Anklageschrift war die kroatische Zweitangeklagte ebenfalls als faktische Geschäftsführerin in den Glücksspiellokalen tätig. Zur Abwicklung seiner Glücksspielgeschäfte hatte der Beschuldigte in der Regel Unternehmen, sogenannte „Limiteds“, in Großbritannien gegründet. Und um offiziell nicht selbst in Erscheinung treten zu müssen, setzte er für die Gesellschaften Strohmänner ein.