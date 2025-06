Lösbare Aufgaben für die Ländle-Klubs im ÖFB-Cup

Auch die Zweitligisten aus Bregenz (in Vöcklamarkt) und Lustenau (in Kuchl) sollten sich wie schon in der vergangenen Saison gegen Regionalligisten durchsetzen können. Und auch für die Westliga-Teams brachte das Los keine einfachen, aber machbare Aufgaben. Hohenems kennt Reichenau aus den vergangenen Westliga-Spieljahren, die Bilanz der zwei Duelle der letzten Saison ist mit einem Sieg und einer Niederlage ausgeglichen.