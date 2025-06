Zadra: „Dann holen sich andere das Geld“

Zeitenwende: Radfahrer außen vor

In seiner Zeit als Mobilitätslandesrat hat Zadra in Sachen Radinfrastruktur diverse Vorhaben angeschoben, von diesem missionarischen Eifer ist in der neuen schwarz-blauen Landesregierung allerdings nicht mehr viel zu spüren, ganz im Gegenteil: Der nunmehrige Ressortverantwortliche Christof Bitschi (FPÖ) unterstellte seinem Vorgänger gar, in „einer Art Rad-Größenwahn“ gelebt zu haben. Bei Bitschi ist der Ausbau der Radinfrastruktur jedenfalls keine prima Causa – dafür hält er eisern am Feldkircher Stadttunnel und dem S18-Projekt fest. Zadra hat für diese Prioritätensetzung kein Verständnis: „Millionen an Förderungen von Bund und der Schweiz aus ideologischen Gründen mutwillig verfallen zu lassen, ist verantwortungslos – gerade in Zeiten knapper Budgets.“