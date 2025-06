Die Alchemie des Fermentierens

„Zitronen Lorbeer“ und „Shiso Gurken“

Dieser Keller ist eigentlich im Erdgeschoß des legendären Gasthofs untergebracht, aber finster genug, um als Untergeschoß durchzugehen. Die Regale an den Wänden sind gut gefüllt. Gläser unterschiedlichster Größen mit schneeweißen Spargelstangen, eingelegten Schnittlauchblüten oder Kohlrabiblättern. Bei manchen Gefäßen geben nur die angebrachten Etiketten Aufschluss über den Inhalt: „Zitronen Lorbeer“ etwa oder „Shiso Gurken“. Weiter unten in den Regalen stehen dann die größeren Gefäße, am Boden sind Tonbehälter und ganze Fässer zu sehen. Der Inhalt? Würzsaucen, Maroni-Miso, Bärlauch-Misopaste oder auch Schweine-Garum. Burger ist in seinem Element, wenn er davon erzählt, wie die Idee der Fermentation Besitz von ihm ergriffen hat. Und wie er die Idee schließlich nach und nach gemeinsam mit seinem Team umgesetzt hat.