Mehrheit will Linzer Stadtchef noch heuer wählen

„Langen Wahlkampf verhindern“

ÖVP, FPÖ und Grünen geht es indes darum, „einen langen Wahlkampf zu verhindern“. Man halte einen Wahltermin im Advent für besser als eine „wochenlange Verzögerung über die Feiertage“. Der Appell der drei Fraktionen an Hörzing: „Bitte hören Sie auf die gewählte Mehrheit in dieser Stadt, die Stabilität für Linz einfordert!“ Auch die beiden Gemeinderäte der Neos schlossen sich am Donnerstag der Forderung nach einer Wahl am 8. Dezember an. Somit sind es mindestens 35 der 61 Gemeinderäte, die sich für diesen Termin aussprechen.