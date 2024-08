Luger-Nachfolger: „Bin kein Schönwetterpolitiker“

Nach dem unrühmlichen Abgang des Linzer Bürgermeisters Klaus Luger soll es Dietmar Prammer für die SPÖ wieder richten. Am Montag wählte ihn der Bezirksparteivorstand offiziell zum roten Bürgermeisterkandidat. Am Dienstag kündigte er ein Mitgliedervotum an und würdigte Lugers Vermächtnis für Linz.