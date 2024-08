„Die SPÖ sieht die Stadt Linz als ihr Eigentum an“

„Ja, ich bin bereit für Linz ins Rennen zu gehen. Ich kandidiere für das Bürgermeister-Amt“, ließ VP-Stadtvize Martin Hajart Mittwoch Mittag wissen. Am Vorabend hatte er sich noch den einstimmigen Sanktus im Stadtparteivorstand abgeholt. Er wolle einen neuen Stil im Alten Rathaus etablieren: „Nach Wochen voll mit Lügen und Tricksereien ist es höchst an der Zeit, dem Bürgermeisteramt wieder die nötige Glaubwürdigkeit zukommen zu lassen“, so Hajart.