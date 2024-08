Wahlkampf für Prammer statt für Andreas Babler

Es geht um Beitragsjahre

Auch bei ihm ist es so, dass er seine Beitragsjahre braucht, um abschlagsfrei in die ASVG-Pension zu gehen. In Linz munkelt man, dass es für Luger noch eine Möglichkeit gäbe, diese zu erreichen – nämlich mit einem Job in der Arbeiterkammer, für die er vor seiner Karriere in der Politik als Historiker tätig war, ehe er vom damaligen Bürgermeister Franz Dobusch in die SPÖ geholt wurde. Dem Vernehmen nach hat er ein Rückkehrrecht in die Arbeiterkammer – wie einst auch Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer, der nach dem Ende seiner Zeit an der Spitze des Staates in die AK Niederösterreich als Referatsleiter zurückkehrte – für 4000…€ brutto pro Monat und ohne Genierer. Das war 2008 und ist längst vergessen.