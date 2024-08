Wird er der nächste Bürgermeister von Linz?

Anruf am Samstagvormittag um 9.14 Uhr am Handy von Dietmar Prammer. Seit Freitag wissen wir, dass er Bürgermeister von Linz werden möchte. Am Montag sollen die offiziellen Beschlüsse dazu fallen. Zunächst hebt der 50-Jährige nicht ab. Eine WhatsApp-Nachricht mit der Bitte um ein Interview für die Sonntagausgabe der „Krone“ und für krone.at später klingelt dann das Handy des „Krone“-Redakteurs: „Guten Tag, hier spricht Dietmar Prammer.“