Russen überzogen Ukraine mit massiven Luftschlägen

Russland hat die Ukraine in den Morgenstunden des Montags massiv mit Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen aus der Luft beschossen. Beobachter in Kiew sprechen von einem der schwersten Luftangriffe in zweieinhalb Jahren Krieg. Zuvor waren beim Beschuss der ostukrainischen Region Sumy mehrere Menschen getötet worden.