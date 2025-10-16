WM 2026 knackt Millionen-Marke bei Ticketverkäufen

Für alle Fans gibt es die nächste Chance auf Tickets in der am 27. Oktober beginnenden nächsten Verkaufsphase. Dann beginnt die Anmeldefrist für die Frühticket-Runde, in der Einzeltickets für alle 104 Spiele sowie Spielort- und Teamtickets erhältlich sind. Phase drei beginnt nach der Gruppenauslosung, die am 5. Dezember in Washington stattfindet. Dann können sich Fans auch für feststehende Duelle bewerben.