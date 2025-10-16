Vorteilswelt
„Meilenstein“

WM 2026 knackt Millionen-Marke bei Ticketverkäufen

Fußball International
16.10.2025 21:32
Das Objekt der Begierde der teilnehmenden Teams – der WM-Pokal!
Das Objekt der Begierde der teilnehmenden Teams – der WM-Pokal!(Bild: GEPA)

In der Mitte September gestarteten ersten Runde sind mehr als eine Million Tickets für die Fußball-WM 2026 im kommenden Sommer verkauft worden! Das teilte der Weltverband FIFA am Donnerstag mit ...

Demnach erwarben Fans aus 212 Ländern und Gebieten Eintrittskarten für das Endturnier in den USA, Kanada und Mexiko. Im Ranking liegen die drei Gastgeberländer vorne, gefolgt von England und Deutschland. Die erste WM mit 48 Teams findet von 11. Juni bis 19. Juli 2026 statt.

FIFA-Präsident Gianni Infantino sprach von einem „großartigen Meilenstein“. Er freue sich, „dass so viele Fußball-Fans bei diesem bahnbrechenden Turnier in Nordamerika ebenfalls dabei sein wollen“, sagte der Schweizer laut FIFA-Mitteilung.

FIFA-Präsident Gianni Infantino
FIFA-Präsident Gianni Infantino(Bild: AFP/FRANCK FIFE)

Bald startet nächste Verkaufsphase
In der ersten Runde war die Anmeldung nur mit einer Visa-Karte möglich – der Zahlkartenanbieter ist Sponsor des Weltverbandes und hat in der ersten Phase die Exklusivrechte. Nach der Ziehung wurden erfolgreichen Bewerbern für den Kauf von Tickets – sofern verfügbar – ein Datum sowie ein Zeitfenster zugeteilt.

Für alle Fans gibt es die nächste Chance auf Tickets in der am 27. Oktober beginnenden nächsten Verkaufsphase. Dann beginnt die Anmeldefrist für die Frühticket-Runde, in der Einzeltickets für alle 104 Spiele sowie Spielort- und Teamtickets erhältlich sind. Phase drei beginnt nach der Gruppenauslosung, die am 5. Dezember in Washington stattfindet. Dann können sich Fans auch für feststehende Duelle bewerben.

