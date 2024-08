Ukrainer zerstören letzte Brücke in Region Kursk

Am Sonntag wurde von der Zerstörung einer weiteren Brücke am Vortag berichtet: Das Bauwerk in der Nähe des Dorfes Zvannoe, die zur Evakuierung von Zivilisten genutzt werde, sei betroffen. Ein herber Schlag für Moskau: Die Versorgungskapazität der russischen Truppen, die den Angriff abwehren wollen, wurde dadurch eingeschränkt, wie ein Befehlshaber der ukrainischen Luftwaffe erklärte.