Die „Krone“ bleibt die Nummer 1 der Österreicher

In der „Krone“ zählt der Mensch

Wie kann die „Krone“ diese so klare Position als Lieblingszeitung der Österreicher auch in so herausfordernden Zeiten verteidigen? Mit menschlichem Journalismus! Bei uns arbeiten Hundertschaften an Journalistinnen und Journalisten in allen neun Bundesländern. Sie sind ganz nah an den Lesern. Sie können und machen all das, was künstliche Intelligenz nicht kann, wohl nie können wird: die Menschen fragen, ihnen zuhören und mit menschlicher statt künstlicher Intelligenz daraus Berichte, Reportagen, Interviews, Analysen und Kommentare schreiben und ihnen so Orientierung geben.