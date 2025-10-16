„Regierung kritisiert“ – russische Musiker in Haft

„Verbotene öffentliche Versammlung“

Der Band Stoptime wurde nach Angaben des Gerichts zur Last gelegt, mit ihrem Auftritt in der Nähe einer U-Bahn-Station in St. Petersburg eine verbotene öffentliche Versammlung verursacht zu haben. Die Band hatte in der zweitgrößten russischen Stadt Lieder von Monetotschka, Noize MC und Pornofilmy gesungen, die für ihre Kritik am Krieg in der Ukraine und an Kreml-Chef Wladimir Putin bekannt sind.