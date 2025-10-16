Karajica lehnt ab – Investoren ziehen sich zurück!

Aus, Schluss, vorbei! Die Verhandlungen sind gescheitert. Die Investorengruppe um Ex-Sportchef Matthias Imhof, Immo-Millionär Siegfried Stieglitz und Co. zieht sich offiziell zurück. Denn Austria Klagenfurts Gesellschafter Zeljko Karajica lehnte das Angebot der potenziellen Gönner am Donnerstagabend ab.