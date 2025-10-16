Alcaraz und Sinner bei Six Kings Slam im Finale!

Der Weltranglisten-Leader Alcaraz aus Spanien setzte sich im Halbfinale des lukrativen Show-Turniers gegen Taylor Fritz mit 6:4, 6:2 durch. Anschließend besiegte der Italiener Sinner in seinem Duell mit dem serbischen Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic nahezu problemlos ebenfalls 6:4, 6:2. Das Finale findet an diesem Samstag (20.30 Uhr MESZ) statt.