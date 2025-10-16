Alcaraz und Sinner bei Six Kings Slam im Finale!

Die Tennis-Stars Carlos Alcaraz und Jannik Sinner haben das Traumfinale beim Six Kings Slam in Saudi-Arabien perfekt gemacht!
Der Weltranglisten-Leader Alcaraz aus Spanien setzte sich im Halbfinale des lukrativen Show-Turniers gegen Taylor Fritz mit 6:4, 6:2 durch. Anschließend besiegte der Italiener Sinner in seinem Duell mit dem serbischen Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic nahezu problemlos ebenfalls 6:4, 6:2. Das Finale findet an diesem Samstag (20.30 Uhr MESZ) statt.
Verdacht des „Sportswashing“
Beim Six Kings Slam gibt es keine Weltranglisten-Punkte, keinen wichtigen Titel, kein Renommee zu gewinnen – dafür aber viel Geld. Der Gewinner der zweiten Auflage des umstrittenen Einladungsturniers erhält 4,5 Millionen US-Dollar, als Antrittsgage bekam jeder der sechs geladenen Topstars 1,5 Millionen Dollar.
Die Spiele werden vom Streaming-Giganten Netflix übertragen. Im Raum steht der Verdacht des „Sportswashing“ – das heißt, dass das Königreich Saudi-Arabien von seinen Verstößen gegen Menschenrechte ablenken und sein Image verbessern will.
