Mann (34) bei Forstarbeiten von Baum getroffen

Arbeitskollegen eilten zur Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Rettung, Notarzt, Polizei und Feuerwehr rückten aus, um den Mann zu retten. Der 34-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der notärztlichen Erstversorgung vom Roten Kreuz in das UKH Graz gebracht.

Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor.