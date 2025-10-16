Mann (34) bei Forstarbeiten von Baum getroffen

Am Donnerstagnachmittag ist ein 34-Jähriger in Anger bei Weiz beim Forstarbeiten verletzt worden. Er wird im UKH Graz behandelt.
Der 34-Jährige war am Donnerstagnachmittag in Anger dabei, einen Baum mit der Motorsäge zu fällen. Dabei wurde er von einem fallenden Baum am Arm getroffen und zu Boden gerissen, wie die Polizei mitteilt.
Arbeitskollegen eilten zur Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Rettung, Notarzt, Polizei und Feuerwehr rückten aus, um den Mann zu retten. Der 34-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der notärztlichen Erstversorgung vom Roten Kreuz in das UKH Graz gebracht.
Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor.
