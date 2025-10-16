Für Stainzerbahn ist der Zug noch nicht abgefahren

Plötzlich gibt es wieder Hoffnung für den Stainzer Flascherlzug, ein 133 Jahre altes Kulturgut, das Einheimische wie Touristen lieb gewonnen haben! Kurz vor 22 Uhr stimmte der Gemeinderat des weststeirischen Schilcherorts über die Zukunft der Fremdenverkehrs-Attraktion ab, und tatsächlich wurde quasi in letzter Minute ein Kompromiss gefunden, der nicht zuletzt durch die intensive mediale Berichterstattung zustande gekommen ist. Mit den Stimmen von ÖVP und FPÖ (Vizebürgermeister ist Friedrich Scheer) wurde die Einstellung der zwischen Stainz und Preding verkehrenden Nostalgiebahn abgesagt. Zuletzt hatte es ja Spekulationen gegeben, dass die Schienen abgebaut werden, stattdessen ein Radweg errichtet wird und die bunten Waggons samt schwarzer Dampflok in ein Museum wandern.