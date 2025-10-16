Magenta-Chef fordert Turbo bei Infrastruktur

„Es gibt kein Land, wo es ...“

Der Magenta-CEO spricht sich zwar für den Wettbewerb am Telekommunikationsmarkt aus, kritisiert aber den Fokus der Privatkunden auf mobile virtuelle Netzbetreiber – sogenannte MVNOs (wie beispielsweise Yesss!, Hot, oder Spusu). Diese nutzen die Infrastruktur eines echten Netzbetreibers (Magenta, A1 und Hutchison Drei) und sind oft kostengünstiger als diese, weil sie keine Netz-Investitionen tätigen müssen. Es sei nach Kicker legitim, dass solche Angebote existieren, allerdings kann es kein Land geben, wo es nur MVNOs gibt. Investitionen in digitale Infrastruktur – insbesondere Glasfaser – seien nur möglich, wenn sie sich auch wirtschaftlich für die Netzbetreiber lohnen.