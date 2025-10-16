Stoßen CO2 aus: Wälder werden zum Klimaproblem

Amazonas zeigt ähnliche Entwicklung

David Bauman, Co-Autor der Studie vom Nationalen Forschungsinstitut für nachhaltige Entwicklung in Frankreich, sieht Parallelen zu anderen Regionen: Die Ergebnisse aus Australien deckten sich mit Daten aus dem Amazonas-Urwald, dessen CO2-Speicherfähigkeit ebenfalls nachlasse. „In dieser Hinsicht sind unsere Ergebnisse also nicht überraschend, aber es ist früher passiert, als wir erwartet haben“, sagte Bauman. Zudem seien die Auswirkungen von Klimafaktoren wie Hitze und Trockenheit stärker als angenommen.