Kovac reist selbstbewusst mit dem BVB nach München

Kann Borussia Dortmund noch einmal für Spannung in der Bundesliga sorgen? Darauf dürften zumindest einige Fans vor dem Topspiel am Samstag bei Bayern München hoffen. BVB-Trainer Niko Kovac ist sich dessen bewusst – und auch der Qualitäten des verlustpunktfreien Spitzenreiters. Dennoch betont der 54-Jährige auch die Stärken seiner Mannschaft.