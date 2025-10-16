„Haben auch Qualität“

Kovac reist selbstbewusst mit dem BVB nach München

Fußball
16.10.2025 23:38
0 Kommentare

Kann Borussia Dortmund noch einmal für Spannung in der Bundesliga sorgen? Darauf dürften zumindest einige Fans vor dem Topspiel am Samstag bei Bayern München hoffen. BVB-Trainer Niko Kovac ist sich dessen bewusst – und auch der Qualitäten des verlustpunktfreien Spitzenreiters. Dennoch betont der 54-Jährige auch die Stärken seiner Mannschaft.

