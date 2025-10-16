Vorteilswelt
„Masturbiere täglich“

OnlyFans-Model zieht mit XXL-Sextoy ins Forsthaus

Adabei
16.10.2025 22:15
Im Forsthaus, da gibt‘s ka Sünd‘ – und einen Riesendildo!
Im Forsthaus, da gibt‘s ka Sünd‘ – und einen Riesendildo!(Bild: © ProsiebenSat1Puls4)

Wie heißt es so schön: Auf der Alm, da gibt‘s ka Sünd‘. Und schaut man sich die Auftaktfolge von „Forsthaus Rampensau“ an, dann wird jetzt schon klar: Die Kandidaten nehmen dieses altbekannte Sprichwort heuer ganz genau. Allen voran OnlyFans-Model Linda, die beim Einzug gleich mal ihr riesengroßes Sextoy auspackte.

„Ich masturbiere jeden Tag“, stellte Linda gleich mal klar. „Das heißt ja nicht, dass ich jeden Tag einen Mann brauche oder einen Penis brauche, ich bin ja auch nicht diejenige, die mit jedem ins Bett steigt. Aber ich bin halt eine dauergeile Person.“

Ohne „Kurti“ geht gar nichts!
Und auch vor laufenden Forsthaus-Kameras soll bei Linda die Lust nicht zu kurz kommen. Das jedenfalls lässt ihr unanständiges Mitbringsel erahnen, das übrigens auch einen Namen hat: „Ich habe meinen ,Kurti‘ mitgenommen, weil ich Angst habe, dass da unten etwas zuwächst, wenn da nicht irgendetwas drinnen ist“, grinste die OnlyFans-Beauty, die auch bei „Tinderreisen“ keinem Flirt abgeneigt ist, über ihren „Riesen-Dildo“.

Linda sorgte mit ihrem Riesen-Dildo beim Einzug ins Forsthaus für Gesprächsstoff.
Linda sorgte mit ihrem Riesen-Dildo beim Einzug ins Forsthaus für Gesprächsstoff.(Bild: Screenshot ATV)

Ein Geheimnis aus ihrem „Begleiter“ will Linda übrigens in den nächsten Tagen nicht machen, wie sie weiter verriet. „Wenn der ,Kurti‘ zum Einsatz kommt, dann kommt er zum Einsatz“, zuckte sie keck mit den Schultern.

„Es gibt Grenzen im Leben ...“
Wie reagieren die anderen Rampensäue auf Lindas schlüpfrige Enthüllung? „Bauer sucht Frau“-Kandidatin Elizabeth schaute sich „Kurti“ jedenfalls schon mal aus der Nähe an.

Linda liebt ihren Dildo sehr.
Linda liebt ihren Dildo sehr.(Bild: Screenshot ATV)

„Oh mein Gott“, seufzte sie entsetzt. „Es gibt Grenzen im Leben und es gibt Standards – was man macht in der Öffentlichkeit und was man nicht macht.“ Mit „Kurti“ – und Linda – will sie sich jedenfalls nicht das Zimmer teilen!

Im Whirlpool geht‘s heiß zu
Und mit steigendem Pegel fielen dann auch noch die letzten Hemmungen – ein bisschen Fummeln im Whirlpool inklusive! Fix ist jetzt schon: Fad wird die 4. Staffel von „Forsthaus Rampensau“ auf keinen Fall!

Im Forsthaus fielen schon am ersten Tag die Hemmungen.
Im Forsthaus fielen schon am ersten Tag die Hemmungen.(Bild: Screenshot ATV)

Wie‘s weitergeht, wer als Erstes rausfliegt, und welche Dramen noch auf die „Rampensäue“ zukommen, das sieht man am immer am Donnerstag ab 20:15 Uhr auf ATV und JOYN.

