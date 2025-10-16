DFB-Helden: „Keiner war vor Mitternacht zu Hause“

Gemeinsam mit Häßler ist er eine Ikone beim großen 1. FC Köln, bei dem auch Toni Polster und Peter Stöger zu Legenden wurden: „Da war damals bei uns einfach kein Querkopf dabei. Wir freuen uns, dass wir uns wiedersehen. Das ist eine gewachsene Gruppe. Wir kennen uns Ewigkeiten. Die 90er werden immer einen hohen Stellenwert haben, das merken wir auch. Generation Z hin oder her. Ich treffe so viele, die mir sagen, wie glücklich wir sie gemacht haben! Viele sagen, dass sie mit uns groß geworden sind, den Jüngeren haben ihre Väter von uns erzählt! Diese Wertschätzung spürt man ganz deutlich.“