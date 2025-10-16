Ogier gewinnt Auftakt beim Dreiländereck-Rennen

Der achtfache Weltmeister Sebastien Ogier hat den besten Start in die Zentraleuropa-Rallye im deutsch-tschechisch-österreichischen Grenzgebiet erwischt!
Der französische WM-Leader erreichte das Ziel in Passau nach zwei Wertungsprüfungen mit 1,6 Sekunden Vorsprung auf den finnischen Toyota-Markenkollegen Kalle Rovanperä.
„Muss ein guter Start gewesen sein!“
„Wir liegen in Führung, also muss es ein guter Start gewesen sein, aber wie erwartet sind die Abstände sehr gering“, sagte Ogier.
Nach etwas mehr als 25 der insgesamt 306 Kilometer liegen alle Topteams in Schlagdistanz. Am Freitag steht mit sechs Prüfungen der erste volle Bewerbstag des zwölften von 14 WM-Läufen auf dem Programm. Die Route führt dabei auch zweimal in den Böhmerwald.
