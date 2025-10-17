VIP-Erlebnis beim Nightrace in Schladming gewinnen

Wenn in Schladming wieder die Lichter angehen und zehntausende Fans am Zielhang toben, ist klar: Das legendäre Nightrace steht bevor! Dieses Spektakel ist das Winter-Highlight des Jahres – und Interwetten, offizieller Event-Partner des ÖSV, bringt Sie mitten hinein ins Geschehen!
Interwetten, offizieller Event-Partner des ÖSV, verlost eine exklusive VIP-Reise für zwei Personen zum legendären Flutlicht-Slalom in der Steiermark! Freuen Sie sich auf zwei unvergessliche Tage voller Spannung, Stars und Gänsehaut-Atmosphäre direkt an der Piste – inklusive Übernachtung, VIP-Zugang zum Riesentorlauf am 27. Jänner 2026 und allem, was zu einem echten Ski-Erlebnis dazugehört.
Noch mehr Gewinne warten!
Doch das ist längst nicht alles: Interwetten verlost außerdem Wettguthaben, Tickets für den Ski-Weltcup in Sölden sowie Interwetten Fanpackages mit hochwertigen Goodies für echte Wintersportfans. Ob hautnah beim Nightrace, beim Saisonauftakt in Sölden oder beim Jubel mit den Stars – mit etwas Glück sind Sie dabei, wenn Österreichs Skifans ihre Helden anfeuern!
So sind Sie dabei
Einfach HIER mitmachen und mit ein bisschen Glück sind Sie der Gewinner der exklusiven VIP Reise nach Schladming. Teilnahmeschluss ist der 26.10.