Gnabry pfeift für neuen Bayern-Vertrag auf Geld!

Noch vor wenigen Monaten hatte es eher so ausgesehen, als ob er den FC Bayern München im Sommer 2026 verlassen würde, doch jetzt scheint alles anders zu sein: Deutschland-Teamspieler Serge Gnabry hat sich offenbar dafür entschieden, beim Rekordmeister bleiben zu wollen, sein Engagement an der Isar zu verlängern!
Das wollen zumindest die Akteure des „Bild“-Podcasts „Bayern-Insider“ in Erfahrung gebracht haben, die davon berichten, dass sich der 30-Jährige beim Klub einfach sehr wohl fühle. So wohl, dass er sogar Gehaltseinbußen in Kauf nehmen würde, nur um weiterhin wie seit dem 1. Juli 2017 beim FC Bayern unter Vertrag zu stehen.
Würde „nicht letzten Euro [aus den Bayern] herauspressen“!
Experte Tobias Altschäffl meint, dass Gnabry keiner sei, „der sagt, ich muss mindestens genauso viel oder noch mehr fix verdienen als bisher, sondern Harmonie steht bei ihm in dem Fall über dem Gehaltscheck“. Er meint daher, dass der 55-fache Teamspieler Deutschlands „nicht den letzten Euro [aus den Bayern] herauspressen“ würde.
Hungertuch-Schicksal für Gnabry unwahrscheinlich
Anders als in früheren Saisonen wirken die Bayern seit dem Amtsantritt von Trainer Vincent Kompany stabiler. Die Offensivspieler rund um Gnabry, der aktuell in Topform agiert, können auf dieser Stabilität aufbauen und bedanken sich ihrerseits mit vielen Toren und vielen Assists dafür.
So oder so: Am Hungertuch wird Gnabry wohl nicht so schnell nagen – aktuell soll sich sein Bayern-Gehalt im Bereich zwischen 17 und 20 Millionen Euro pro Jahr bewegen. Die eine oder andere Million weniger würde sein Leben wohl kaum auf den Kopf stellen …
