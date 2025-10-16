Fall Anna (12): „Alle Grenzen überschritten“

„Manche können es sich richten“

Auch die Causa August Wöginger war Thema der Veranstaltung. Hier ging es um Postenschacher. Der ÖVP-Klubobmann und Mitangeklagte kamen mit einer sogenannten Diversion davon. Das bedeutet: Das Gericht stimmt einer Zahlung des Beschuldigten zu. Dafür bleibt dieser ansonsten straffrei. Auch hier gab es große Aufregung. Tenor: „Manche können es sich richten und werden gegen Zahlung freigesprochen.“