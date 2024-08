Auch Hajart und Raml wollen Bürgermeister werden

Aktuell sitzt er als Stadtrat im Linzer Stadtsenat. Einen fixen Platz in der Stadtregierung hat auch Vizebürgermeister Martin Hajart (41) von der ÖVP. Seine Kandidatur war zu erwarten, übers Wochenende gab es dazu noch einmal Gespräche mit seiner Familie. Und jetzt steht die Entscheidung fest. Hajart am Sonntagnachmittag zur „Krone“: „Ja, ich will Bürgermeister werden.“