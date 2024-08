Nach Luger-Rücktritt löste Umarmung Unmut aus

Am Mittwochabend ließ sich Andreas Babler in Wien-Leopoldstadt bei einem Parteievent feiern. Kurz zuvor machte er medienöffentlich auf Hardliner. „In einer Sozialdemokratie unter meiner Führung hat so ein Verhalten keinen Platz“, ließ Babler in Richtung des Linzer Bürgermeisters verlautbaren. Zu dieser Zeit weigerte sich Klaus Luger noch, offiziell abzutreten. Wenige Stunden später war alles anders.