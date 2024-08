Was nach Rücktritt von Bürgermeister Luger bleibt

Erstmals 1990 in Erscheinung

Erstmals richtig in Erscheinung trat Luger 1990, als er den Vorsitz der SPÖ-Sektion Karlhof in Urfahr übernahm. Ab 1992 war er dann Bezirksgeschäftsführer der Linzer SPÖ, ehe er 2003 als Planungsstadtrat in die Stadtregierung einzog. 2009 wurde er Vizebürgermeister mit den Agenden Soziales, Integration und Verkehr. Nachdem Franz Dobusch im Oktober 2013 seinen Rücktritt bekannt gegeben hatte, war Luger der designierte Nachfolger. Seine offizielle Wahl fand am 7. November 2013 – einen Tag vor seinem 53. Geburtstag – statt. Es brauchte drei Wahlgänge, ehe der studierte Sozialwissenschafter und Historiker Stadtchef wurde.