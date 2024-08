Rasenmäher-Traktoren um 30.000 € gestohlen

Rasenmäher-Traktoren sind in der Gartensaison auf dem Schwarzmarkt heiß begehrt. Schon seit Jahren suchen professionelle Einbrecherbanden in den Sommermonaten Lagerhäuser in den südlichen Bezirken des Burgenlandes heim, um die teuren Gartenmaschinen zu erbeuten. Fast immer sind die Coups von langer Hand geplant.