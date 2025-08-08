Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Robert Stolz

Liebe, Lachen, Himmelblau auf Schloss Tabor

Burgenland
08.08.2025 19:00
Bis 17. August ist „die ganze Welt himmelblau“.
Bis 17. August ist „die ganze Welt himmelblau“.(Bild: FENZ)

Die glanzvolle Robert-Stolz-Revue begeistert auf Schloss Tabor noch bis Mitte August mit Liebe, Schmäh und Sommerzauber.

0 Kommentare

Premieren auf Schloss Tabor sind nie nur Kultur, sie sind Ereignisse. Generalintendant Alfons Haider eröffnete die „Große Robert-Stolz-Revue“ heuer mit einem Seitenblick gen Himmel: „Das hätte dir gefallen, Richard!“ – ein Gruß an den legendär notorisch zu spät kommenden Richard Lugner. Dessen letzte Frau Simone saß diesmal pünktlich im Publikum, ebenso wie Clarissa Henyr, Ziehtochter von Robert Stolz, und Hans Stolz, der Großneffe, der die Aufführungsrechte für die Musik sicherte.

Heiter, dramatisch und voller Sehnsucht
Anlass: der 50. Todestag von Robert Stolz. Noch bis 17. August tanzt und singt die Bühne im Innenhof von Schloss Tabor unter dem Titel „Die ganze Welt ist Himmelblau!“ durch das bewegte Leben des zweifach Oscar-Nominierten – vom Grazer Bub über Hollywood-Ruhm bis zur Heimkehr. Drei Liebesgeschichten stehen im Mittelpunkt: eine heiter, eine dramatisch, eine voller Sehnsucht – alle verbunden durch Stolz“ Lieblingsmotiv: die Liebe.

Schwungvolle Mischung
Christoph Wagner-Trenkwitz (Textbuch) und Rita Sereinig (Regie) servieren das Ganze als schwungvolle Mischung aus Musik, Tanz und Schauspiel, bei der die Solisten sogar unter ihren echten Namen auftreten, samt kleinen Einblicken in ihr Privatleben. Das macht Nähe, Wärme und den besonderen Schmäh des Abends aus. Optisch ein Operettentraum: Kostüme von Julia Pschedezki – von prachtvollen Roben bis zu glitzernden Revuekostümen – treffen auf das detailverliebte Debüt-Bühnenbild von Walter Vogelweider, das auch das wunderschöne Schloss in den Mittelpunkt der Bühne stellt.

Dirigent ist nicht nur im Hintergrund
Die Choreografien von Sabine Arthold lassen das Ensemble in Nostalgie und Sommerwind wirbeln. Musikalisch ein Hochgenuss: Die Junge Philharmonie Brandenburg unter Peter Sommerer begleitet die Hits von „Im Prater blüh“n wieder die Bäume“ bis „Ob blond, ob braun…“ – und der Dirigent bleibt diesmal nicht nur im Hintergrund, was man sich am besten live ansieht. Das Ensemble bringt Glanz, Stimme und Herz auf die Bühne.

Besonders Svenja Kallweit und Theresa Grabner, glänzen als stimmliche und darstellerische Kraftzentren. Und: Axel Herrig sorgt als pointensicherer Publikumsliebling für die lautesten Lacher des Abends. Fazit: schwungvoll, herzerwärmend, operettenbunt und ein Stück Kulturgeschichte unter freiem Himmel, das man nicht versäumen sollte.

Porträt von Carina Fenz
Carina Fenz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
15° / 32°
Symbol wolkenlos
Güssing
13° / 32°
Symbol wolkenlos
Mattersburg
13° / 32°
Symbol wolkenlos
Neusiedl am See
15° / 31°
Symbol wolkenlos
Oberpullendorf
14° / 32°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
214.510 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Ski Nordisch
Große Probleme! Skisprung-Event steht vor dem Aus
174.833 mal gelesen
Die Raw-Air-Tour konnte sich nicht so etablieren, wie es sich die Veranstalter erhofft hatten.
Steiermark
Der tiefe Fall des Winzers und sein Millionen-Grab
135.259 mal gelesen
Nach dem Tod seiner schwer kranken Lebensgefährtin war für den hoch verschuldeten Top-Winzer am ...
Innenpolitik
Aus Österreich abgeschobener Syrer: UNO besorgt
1162 mal kommentiert
Nach 15 Jahren wurde Anfang Juli zum ersten Mal ein syrischer Straftäter in sein Heimatland ...
Wirtschaft
Neue US-Zölle für die Schweiz ein „Horrorszenario“
863 mal kommentiert
In der Schweiz wird befürchtet, dass die neuen US-Zölle in der Höhe von 39 Prozent das ...
Innenpolitik
Minister kontert UN-Mahnung: „Weltfremde Aussage“
780 mal kommentiert
Nach fast 14 Jahren Bürgerkrieg wurde das Assad-Regime gestürzt – Innenminister Karner lässt nun ...
Mehr Burgenland
3. Liga Ost:
Künstliche Intelligenz tippt die Runde der Ostliga
Jahrestag-Gedenken
„Memory-Box“ vor Friedensburg
Fest in der „Arena“
Der größte Golser feierte seinen runden Geburtstag
Burgenlandliga-Start
Mattersburg wird in die Favoritenrolle gedrängt
Stabile Lage
Innenminister beschließt Grenzmanagement-Rückbau
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf