Liebe, Lachen, Himmelblau auf Schloss Tabor

Schwungvolle Mischung

Christoph Wagner-Trenkwitz (Textbuch) und Rita Sereinig (Regie) servieren das Ganze als schwungvolle Mischung aus Musik, Tanz und Schauspiel, bei der die Solisten sogar unter ihren echten Namen auftreten, samt kleinen Einblicken in ihr Privatleben. Das macht Nähe, Wärme und den besonderen Schmäh des Abends aus. Optisch ein Operettentraum: Kostüme von Julia Pschedezki – von prachtvollen Roben bis zu glitzernden Revuekostümen – treffen auf das detailverliebte Debüt-Bühnenbild von Walter Vogelweider, das auch das wunderschöne Schloss in den Mittelpunkt der Bühne stellt.