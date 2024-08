Wer sich hochlügt, soll auch tief fallen

Natürlich haben Sie es gewusst und oft geschmunzelt: Wie kann man in Österreich „was Hohes“ werden? Früher war das ganz klar: Man brauchte ein oder zwei, manchmal sogar drei Parteibücher und einen Protegé. Am einfachsten war das Andocken direkt in der Politik. Denn dort saßen fast nur Leute ohne Erfahrung mit der praktischen Arbeits-Realität.