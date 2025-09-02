Vorteilswelt
Zukunftsplan von Max

Sensation? Verstappen-Papa verrät brisantes Detail

Formel 1
02.09.2025 16:38
Papa Jos (rechts) gratuliert Max Verstappen – bald auch zu einem Wechsel nach Italien?

Jos Verstappen hat sich zu den Spekulationen über die Zukunft von Sohn Max geäußert und dabei ein interessantes Detail verraten: Im Poker um den Weltmeister haben nicht nur Red Bull und Mercedes mitgemischt, sondern auch Ferrari. Und die Option scheint für die Zukunft des Niederländers noch nicht vom Tisch zu sein ...

Für welchen Rennstall wird Max Verstappen 2026 auf Titeljagd gehen? Diese Frage beschäftigte die Formel 1 in dieser Saison über viele Wochen. Am Ende stellte der Weltmeister klar, dass er – zumindest in der kommenden Saison – bei Red Bull bleiben wird. Doch war ein Wechsel tatsächlich so nahe, wie es manche Gerüchte nahegelegt haben?

„Es ist nicht so, dass wir dieses Jahr besonders viel darüber gesprochen haben. Allerdings etwas mehr als in den vergangenen Jahren“, bestätigt Verstappen-Papa Jos nun zumindest gegenüber dem niederländischen Sender „Viaplay“. 

Scuderia hofft auf Überraschung
Dann allerdings verrät der 53-Jährige ein interessantes Detail: „Wir reden über Ferrari, Mercedes und Red Bull.“ Ferrari? Während allgemein angenommen wurde, dass die Entscheidung zwischen Mercedes und Red Bull getroffen wurde, hatte sich wohl heimlich ein dritter Rennstall in eine gute Position gebracht. 

Lesen Sie auch:
Für Lewis Hamilton war das Rennen in Zandvoort nach nicht ganz 24 Runden vorbei.
Ferrari-Pilot out
Hamilton-Crash: „Warum geht das Auto so durch?“
31.08.2025
Toto Wolff:
„Niemand sollte Mitleid mit Lewis Hamilton haben“
02.09.2025

Brisant auch, da man dort erst in diesem Jahr das „Projekt“ Lewis Hamilton gewagt hatte – allerdings bisher ohne Erfolg. Hätte Verstappen den Briten in der kommenden Saison schon wieder ersetzen sollen?

So oder so ist ein künftiges Engagement für das italienische Traditionsteam nicht vom Tisch. Denn die Zukunft von Verstappen bei Red Bull über 2026 hinaus ist mehr als unsicher. Nachdem bisher ein Wechsel zu Mercedes prognostiziert wurde, scheint sich aber auch Ferrari Hoffnungen auf die Pole-Position machen zu dürfen ...

