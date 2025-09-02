Kiew: Gruppe ukrainischer Kinder wieder daheim

Dies sei im Rahmen einer Initiative des Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gelungen, teilte der ukrainische Menschenrechtsbeauftragte Dmytro Lubinez bei Telegram mit. Präsidialamtschef Andrij Jermak schrieb auf X: „Jahrelang lebten sie unter Druck und Angst.“ Bereits auf ukrainisch kontrolliertem Gebiet befinde sich unter anderem eine Mutter mit ihrer 15-jährigen Tochter und ein Bub mit Behinderung.