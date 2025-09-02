Vorteilswelt
Aus besetzten Gebieten

Kiew: Gruppe ukrainischer Kinder wieder daheim

Ausland
02.09.2025 16:43
Viele Eltern müssen weiter um das Überleben ihrer Kinder bangen. (Symbolbild)
Viele Eltern müssen weiter um das Überleben ihrer Kinder bangen. (Symbolbild)(Bild: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Eine Gruppe ukrainischer Kinder und Jugendlicher ist nach Angaben aus Kiew aus den besetzten Gebieten des Landes und aus Russland zurückgeholt worden. Eine genaue Anzahl wurde nicht genannt. Zurückgebracht wurden offenbar Kinder und Jugendliche zwischen drei Monaten und 18 Jahren. 

0 Kommentare

Dies sei im Rahmen einer Initiative des Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gelungen, teilte der ukrainische Menschenrechtsbeauftragte Dmytro Lubinez bei Telegram mit. Präsidialamtschef Andrij Jermak schrieb auf X: „Jahrelang lebten sie unter Druck und Angst.“ Bereits auf ukrainisch kontrolliertem Gebiet befinde sich unter anderem eine Mutter mit ihrer 15-jährigen Tochter und ein Bub mit Behinderung.

Lubinez und Jermak machten keine Angaben zur Zahl der zurückgeholten Menschen. Beteiligt waren demnach Lubinez‘ Büro, Behörden und internationale Partner.

Schon in der Vergangenheit wurde die Rückkehr ukrainischer Minderjähriger auch international vermittelt. Inzwischen kommen häufig auch einzelne Kinder und Jugendliche zurück in ukrainisch kontrollierte Gebiete.

Angaben über verschleppte Kinder schwanken
Russland überzieht die Ukraine seit mehr als dreieinhalb Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg. Ukrainischen Angaben zufolge wurden mehr als 19.000 Kinder und Jugendliche aus den von Russland besetzten Gebieten „verschleppt“.

Allerdings präsentierte Kiew bei direkten Verhandlungen mit Moskau in Istanbul (Türkei) nur eine Liste mit 339 Minderjährigen, deren Rückkehr die ukrainische Seite verlangt. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat wegen der Vorwürfe 2023 Haftbefehle gegen Kremlchef Wladimir Putin und die Kinderbeauftragte Maria Lwowa-Belowa erlassen. Der Kreml weist die Vorwürfe zurück.

