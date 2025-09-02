Rekordwechsel perfekt: Rapid rüstet weiter auf!

„Ich bin überzeugt, dass ...“

Geschäftsführer Sport Markus Katzer: „Tobias Gulliksen kann trotz seines jungen Alters bereits auf die Erfahrung von über 170 Bewerbsspielen im Profifußball zählen. Er ist ein Spieler, der am besten als ´Zehner` im offensiven Mittelfeld zur Geltung kommt, ist selbst torgefährlich und ein starker Assistgeber. Ich bin überzeugt, dass er uns als Mannschaft mit seiner Qualität noch besser macht.