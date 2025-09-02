Vorteilswelt
Spielverderber ist da

Rekordwechsel perfekt: Rapid rüstet weiter auf!

Bundesliga
02.09.2025 17:01
Tobias Gulliksen (2. von li.) wechselt zu Rapid.
Tobias Gulliksen (2. von li.) wechselt zu Rapid.(Bild: GEPA)

Was die „Krone“ bereits angekündigt hatte, ist nun offiziell: Tobias Gulliksen wechselt von Djurgarden zu Bundesliga-Tabellenführer Rapid! Ein historischer Deal – für keinen Spieler haben die Wiener bislang mehr Geld ausgegeben.

Kolportiert wird eine Ablösesumme in der Höhe von vier Millionen Euro – durch Bonuszahlungen konnte diese sogar noch ansteigen. Auch Red Bull Salzburg war am offensiven Mittelfeldspieler dran.

Zur Erinnerung: Gulliksen war es, der Djurgarden im April mit seinem Doppelpack gegen Rapid ins Halbfinale der Conference League schoss. Auch in Linz ist der 22-jährige Norweger kein Unbekannter, glänzte er beim 2:2 in der Ligaphase doch mit einem Assist gegen den LASK.

(Bild: GEPA)

„Ich bin überzeugt, dass ...“
Geschäftsführer Sport Markus Katzer: „Tobias Gulliksen kann trotz seines jungen Alters bereits auf die Erfahrung von über 170 Bewerbsspielen im Profifußball zählen. Er ist ein Spieler, der am besten als ´Zehner` im offensiven Mittelfeld zur Geltung kommt, ist selbst torgefährlich und ein starker Assistgeber. Ich bin überzeugt, dass er uns als Mannschaft mit seiner Qualität noch besser macht. 

