Schwere Regenfälle
Schlamm begrub Dorf im Sudan: Wohl tausend Tote
Schlamm- und Geröllmassen begruben das Dorf Tarsin im westlichen Teilstaat Zentral-Darfur unter sich. Nach dem Erdrutsch wird der Tod von rund eintausend Menschen befürchtet.
„Der durch heftige Regenfälle ausgelöste katastrophale Erdrutsch zerstörte das Dorf vollständig, löschte es von der Erdoberfläche und führte zum Tod aller tausend Einwohner – mit Ausnahme eines einzigen Überlebenden“, teilte der Chef der Rebellengruppe SLM/A mit.
Die Aufständischen der Sudan Liberation Movement/Army (SLM/A) hat in dem Bürgerkriegsland seit Jahren die Kontrolle über das abgelegene Gebiet um den Unglücksort im Marra-Gebirge und bildet dort auch die faktische zivile Verwaltung.
Die Gruppe veröffentlichte Fotos, die Schlamm- und Geröllmassen in einer bewaldeten Hügellandschaft, Menschen und verschlammte Gegenstände wie Decken zeigen:
Tausende weitere Menschen leben in den umliegenden Dörfern in Angst vor weiteren Erdrutschen, sollten die schweren Regenfälle anhalten.
Kommentare
