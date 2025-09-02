Schlamm begrub Dorf im Sudan: Wohl tausend Tote

Die Karte zeigt den Ort Tarsin im Sudan, wo nach starken Regenfällen ein Erdrutsch gemeldet wurde. Es wird befürchtet, dass Hunderte Menschen ums Leben gekommen sind. Die Karte stellt die Lage von Tarsin im Südwesten des Landes dar und zeigt angrenzende Staaten wie Tschad, Südsudan und Zentralafrikanische Republik. Quelle: APA.